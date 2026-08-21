Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας την Παρασκευή (21.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.

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Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι #Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας .