Ελλάδα

Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Ανανεώθηκε πριν 2 δευτερόλεπτα
Φωτιά, ελικόπτερο, κατάσβεση
Ελικόπτερο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση πυρκαγιάς (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας την Παρασκευή (21.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας .

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