Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας την Παρασκευή (21.08.2026).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας .