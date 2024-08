Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την εκκένωση χωριών – Σπεύδουν δασοκομάντος από Αθήνα

Τεράστια μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται, ενώ συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 για την εκκένωση οικισμών που κινδυνεύουν λόγω των δύο πύρινων μετώπων που έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, που καίει σε δύο μέτωπα, επιχειρούν συνολικά 250 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος, 54 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 23 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 13 αεροσκάφη και εννέα ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Επίσης, στην πυρκαγιά μεταβαίνει σήμερα και δεύτερη αερομεταφερόμενη ομάδα από Αθήνα με 40 δασοκομάντος. Μαζί και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Ενώ εναέριες ενισχύσεις θα υπάρξουν από Ρόδο και Ελευσίνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί εννέα μηνύματα από το 112 για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Στις 12:10 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στις περιοχές Αποδούλου, Άγιος Ιωάννης και Νίθαυρη για ετοιμότητα.

Στις 12:39 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Αποδούλου προς Φουφουρά.

Στις 12:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Αγία Παρασκευή προς Μάνδρες.

Στις 15:06 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Βαθιακό προς Πλάτανο.

Στις 15:30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Πλάτανος προς Λοχριά.

Στις 15:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Αποδούλου προς Νίθαυροι.

Στις 15:55 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 απομάκρυνσης από την περιοχή Σάτα προς Κλίμα.

