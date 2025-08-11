Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας και μηνύματα του 112

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και άμεσα κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ ενώ παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ έτσι ώστε να οριοθετηθεί η μεγάλη φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Από αέρος, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Activation



Wildfire in #Kato_Evinochori of the regional unit of #Etoloakarnanias



Stay alert and follow the instructions of the Authorities



https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, χτύπησε μήνυμα του 122 στους κατοίκους του Κάτω Ευηνοχωρίου, να είναι σε ετοιμότητα και ακολούθησε αντίστοιχο για την περιοχή Τρελάγκαθα.

Η φωτιά είναι ορατή από την Πάτρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πυροσβέστης που επιχειρούσε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, με αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής καπνού.