Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας και μηνύματα του 112

Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και πήρε γρήγορα διαστάσεις
Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας καίγοντας χαμηλή βλάστηση. 

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και άμεσα κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ ενώ παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ έτσι ώστε να οριοθετηθεί η μεγάλη φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία.

Από αέρος, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. 

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, χτύπησε μήνυμα του 122 στους κατοίκους του Κάτω Ευηνοχωρίου, να είναι σε ετοιμότητα και ακολούθησε αντίστοιχο για την περιοχή Τρελάγκαθα. 

Η φωτιά είναι ορατή από την Πάτρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πυροσβέστης που επιχειρούσε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, με αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής καπνού.

