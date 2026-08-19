Φωτιά στον Γέρακα – Μήνυμα από το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26) σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά.

Για την φωτιά στον Γέρακα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνθούσα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 19, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ανθούσα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.