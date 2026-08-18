Φωτιά στον Βόλο στην περιοχή Αϊβαλιώτικα: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε στον Βόλο την Τρίτη (18.08.2026).
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου στην Μαγνησία. Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.
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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Στις 18:11 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Δεν έχει γίνει γνωστό το από πού προκλήθηκε η φωτιά και το αν απειλούνται σπίτια.