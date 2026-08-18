Φωτιά στον Βόλο στην περιοχή Αϊβαλιώτικα: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε στον Βόλο την Τρίτη (18.08.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου στην Μαγνησία. Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Στις 18:11 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό το από πού προκλήθηκε η φωτιά και το αν απειλούνται σπίτια.