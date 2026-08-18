Ελλάδα

Φωτιά στον Βόλο: Υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Αϊβαλιώτικα, Νέες Παγασές και Καίριες Αλυκές

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις δύο πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση και σε σχετικά κοντινά σημεία
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
EUROKINISSI
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε για τρία μέτωπα φωτιάς που ξέσπασαν στον Βόλο την Τρίτη (18.08.2026), το ένα στα Αϊβαλιώτικα και το δεύτερο στις Νέες Παγασές.

Υπό έλεγχο τέθηκαν τα δύο μέτωπα φωτιάς που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις περιοχές Αλυκές – Αϊβαλιώτικα και Σωρός στον Βόλο, έπειτα από πολύωρη και συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Συνολικά επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς, στις 18:11 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις δύο πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση και σε σχετικά κοντινά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής φέρεται να είδε ύποπτο άτομο να κινείται κοντά σε ένα από τα σημεία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Εξετάζονται όλα τα πιθανά αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Ωστόσο, το γεγονός ότι δύο διαφορετικά μέτωπα εκδηλώθηκαν σχεδόν την ίδια ώρα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
131
87
79
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε ανήλικα κορίτσια και τα βίαζε
Ο 23χρονος το 2025 προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους
Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά και βίαζε ανήλικες στη Θεσσαλονίκη 12
Newsit logo
Newsit logo