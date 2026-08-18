Φωτιά στον Βόλο: Υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Αϊβαλιώτικα, Νέες Παγασές και Καίριες Αλυκές

Συναγερμός σήμανε για τρία μέτωπα φωτιάς που ξέσπασαν στον Βόλο την Τρίτη (18.08.2026), το ένα στα Αϊβαλιώτικα και το δεύτερο στις Νέες Παγασές.

Υπό έλεγχο τέθηκαν τα δύο μέτωπα φωτιάς που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις περιοχές Αλυκές – Αϊβαλιώτικα και Σωρός στον Βόλο, έπειτα από πολύωρη και συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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Συνολικά επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Για το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς, στις 18:11 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις δύο πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση και σε σχετικά κοντινά σημεία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής φέρεται να είδε ύποπτο άτομο να κινείται κοντά σε ένα από τα σημεία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Εξετάζονται όλα τα πιθανά αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Ωστόσο, το γεγονός ότι δύο διαφορετικά μέτωπα εκδηλώθηκαν σχεδόν την ίδια ώρα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.