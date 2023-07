Μέχρι την Κρήτη έχουν φτάσει οι καπνοί από τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Κορινθία που ξεκίνησαν την Δευτέρα και μαίνονται ακόμη.

Η εντυπωσιακή αυτή διαπίστωση έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα σύννεφα καπνού έχουν πνίξει Αττική, Βοιωτία και Κορινθία και οι καπνοί την Δευτέρα έφτασαν μέχρι τα Κύθηρα. Χαρακτηριστικό είναι πως οι φωτιές που έκαιγαν τα Δερβενοχώρια είναι ορατές ακόμη και το βράδυ.

Extreme temperatures are being felt around the world right now 🌡️ and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Türkiye over 24 hours (09:10 on 17 June – 09:00 UTC on 18 June) 🛰️🔥 pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ