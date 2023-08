Η φωτιά σε Εύβοια και Βοιωτία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και γι’ αυτό τον λόγο ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus.

Συγκεκριμένα μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η χαρτογράφηση και η καταγραφή δεδομένων για περιοχές των Δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων, Διστόμου -Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, των Δήμων Χαλκιδέων, Διρφύων -Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

