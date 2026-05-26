«Φρένο» στον διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους – Επανεκκίνηση με νέους όρους σχεδιάζει το υπουργείο

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής επιτήρησης της οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα μπαίνει προσωρινά στον «πάγο», καθώς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακύρωσε τον διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων σε οδικούς άξονες υψηλής επικινδυνότητας σε όλη τη χώρα.

Το έργο, ύψους περίπου 88 εκατ. ευρώ, είχε παρουσιαστεί ως κομβική παρέμβαση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την αυτοματοποιημένη βεβαίωση παραβάσεων και τον εκσυγχρονισμό της τροχαίας επιτήρησης, με έμφαση σε παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η παράνομη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας.

Η εγκατάσταση του νέου δικτύου καμερών αποτελούσε εδώ και μήνες βασικό άξονα της κυβερνητικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά τα αυξημένα στοιχεία τροχαίων δυστυχημάτων σε αστικά κέντρα και εθνικούς δρόμους.

Το σχέδιο προέβλεπε τη διασύνδεση των καμερών με κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας την αυτόματη αποστολή κλήσεων και την ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων χωρίς φυσική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Ωστόσο, πριν ακόμη φτάσει στη φάση υποβολής προσφορών, ο διαγωνισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις προδικαστικές προσφυγές από δύο εταιρείες και μία κοινοπραξία, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση της διαδικασίας με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο σκοπεύει να επαναφέρει άμεσα τον διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους, αφαιρώντας ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις που φέρεται να αποτέλεσαν σημείο τριβής στην αγορά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η νέα προκήρυξη ενδέχεται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο 15νθήμερο, με στόχο να περιοριστούν οι ενστάσεις και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.

Παρά την προσωρινή εμπλοκή, το κυβερνητικό σχέδιο για το ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας παραμένει ενεργό, καθώς θεωρείται κρίσιμο εργαλείο τόσο για την επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και για τη συνολική μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε πιο αυτοματοποιημένα και ψηφιακά μοντέλα λειτουργίας.