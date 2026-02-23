Συμβαίνει τώρα:
Φθιώτιδα: «Γέφυρα ζωής» με δωρεά οργάνων 61χρονης που «έσβησε» από βαρύ εγκεφαλικό

Ελήφθησαν με επιτυχία ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς της 61χρονης
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ζωή σε συνανθρώπους μας δίνει με τον θάνατό της μία 61χρονη γυναίκα από τη Φθιώτιδα την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026). Η άτυχη γυναίκα κατέληξε μετά από σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη στις 19 Φεβρουαρίου.

Όταν χάθηκαν όλες οι ελπίδες και η γυναίκα στη Φθιώτιδα κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρή στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας όπου νοσηλευόταν, η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να προσφέρει ζωή, προσφέροντας τα όργανα του αγαπημένου της ανθρώπου που «έσβησε» μετά από βαρύ εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, με τη λήψη ήπατος, νεφρών και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Λαμίας από εξειδικευμένη μονάδα λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Τον συντονισμό και τη γενικότερη συνδρομή σε αυτή τη «γέφυρα ζωής» είχε η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, των γιατρών και των νοσηλευτών της ΜΕΘ.

Συμμετείχε το λοιπό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του αναισθησιολογικού, μικροβιολογικού τμήματος και φυσικά των χειρουργείων, όπου έγινε η λήψη των πολύτιμων οργάνων, όπως το ήπαρ, οι νεφροί και οι κερατοειδείς της 61χρονης.

Οι αγαπημένοι άνθρωποι της 61χρονης, οι οποίοι πήραν αυτή τη γενναία απόφαση, δείχνουν τον δρόμο της αλληλεγγύης και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

