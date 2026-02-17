Φυλακές Δομοκού: «Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον αρχιφύλακα και τον εαυτό μου» λέει ο Βούλγαρος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ισοβίτη

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον αρχιφύλακα και τον εαυτό μου», ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου Αθανάσιου Τάρτη, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, το απόγευμα της Κυριακής (15.2.26).

Δύο ημέρες μετά το πρωτοφανή περιστατικό που σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού με δράστη τον Βούλγαρο βαρυποινίτη και θύμα τον 43χρονο ισοβίτη και οι άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα τους ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Κι αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γύρω από τις συνθήκες αλλά κι από τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων.

Όλα συνέβησαν στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής στο παλιό αρχιφυλακείο. Στον χώρο αυτό βρέθηκαν ο προϊστάμενος των δεσμοφυλάκων, ο 43χρονος Έλληνας κρατούμενος που έπεσε νεκρός και ο 38χρονος Βούλγαρος που έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή το 2018.

Εκεί και σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις ο 43χρονος κρατούμενος έβγαλε ένα όπλο με σκοπό να πυροβολήσει τον 50χρονο αρχιφύλακα.

Τότε, ο 38χρονος Βούλγαρος του επιτέθηκε κι αφού του άρπαξε το περίστροφο στη συνέχεια τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

Έτσι οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που ακόμα συγκεντρώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεση δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο κι εξετάζουν ακόμα και το σενάριο του πληρωμένου συμβολαίου.

«Ο 43χρονος έλεγχε τη φυλακή, τον έτρεμε και ο αρχιφύλακας»

Ωστόσο η υπεράσπιση του Βούλγαρου βαρυποινίτη υποστηρίζει ότι οι πυροβολισμοί δεν ήταν προσχεδιασμένοι, αλλά προέκυψαν από ένταση, απειλές και μια στιγμιαία κατάσταση άμυνας που ξέφυγε από τον έλεγχο.

«Ο 43χρονος Έλληνας ισοβίτης είχε στήσει ομάδα μέσα, έλεγχε τη φυλακή. Ο ίδιος ο αρχιφύλακας τον έτρεμε και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, ότι φοβόταν. Τον είχε απειλήσει επανειλημμένα, μάλιστα είχε απειλήσει και συγγενείς του», υποστηρίζει στο newsit.gr o Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος του Βούλγαρου βαρυποινίτη κι αναφερόμενος στην ημέρα του περιστατικού λέει:

«Ο πελάτης μου πήγε εκεί γιατί ήθελε να παραπονεθεί για τη μεταγωγή και ακολούθησε ο 43χρονος Έλληνας, ο οποίος με το που μπήκε μέσα άρχισε τον καβγά».

Η ένταση σύμφωνα με τον κ. Τάρτη κορυφώθηκε όταν ο 43χρονος Έλληνας κρατούμενος έκανε κίνηση για να βγάλει όπλο.

«Άρχισε να του λέει “γιατί θες να με διώξεις από δω και θες να με στείλεις αλλού”. Ο αρχιφύλακας ήθελε να τον διώξει από τις φυλακές Δομοκού. Εκείνη τη στιγμή έκανε μια κίνηση, έβγαλε το όπλο. Ο αρχιφύλακας λέει ότι είδε την κίνηση που έκανε για να το βγάλει κάτι από την πίσω πλευρά, αλλά δεν είδε όπλο».

Τότε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης σύμφωνα με τον συνήγορο αντέδρασε για να προστατευτεί και να αποτρέψει τα χειρότερα.

«Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο θανάτου»

«Ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, αρπάχτηκαν μεταξύ τους και έπεσαν πυροβολισμοί. Τώρα πώς ακριβώς, ούτε εγώ ξέρω. Δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία πήγε κάπου αλλού. Ο εντολέας μου έχει στο χέρι σημάδι από χτύπημα, σαν δάγκωμα, που θα ζητήσω να περάσει και από ιατροδικαστή για να πιστοποιηθεί το συγκεκριμένο τραύμα», σημειώνει.

Σύμφωνα με τα όσα έχει πληροφορηθεί στo πλαίσιo της δικογραφία ο κ. Τάρτης, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας έξω από το παλιό αρχιφυλακείο που αποδεικνύουν ποιοι μπαίνουν και βγαίνουν από αυτό, ενώ λίγο πριν το περιστατικό το θύμα έχει συναντηθεί και με τον Αλκέτ Ριζάι.

Ο συνήγορος υπεράσπισης απορρίπτει κάθε σενάριο προσχεδιασμού ή «συμβόλαιο θανάτου», επιμένοντας ότι το κλίμα μέσα στη φυλακή ήταν ήδη εκρηκτικό.

«Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο θανάτου. Αυτός έλεγχε όλη τη φυλακή και το λέει και ο αρχιφύλακας», τονίζει.

Κλείνοντας, μεταφέρει τη θέση του εντολέα του, ο οποίος, όπως λέει θεωρεί ότι έδρασε μόνο για να προστατεύσει ζωές.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον αρχιφύλακα και τον εαυτό μου. Βρισκόμουν σε κατάσταση άμυνας υπέρ τρίτου και άμυνας υπέρ του εαυτού μου», δηλώνει.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Παρασκευή.