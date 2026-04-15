Γιάννενα: Αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» στα σκαλιά του Κάστρου

Φωτό epiruspost.gr

Μια σπάνια εικόνα αντίκρισαν όσοι πέρασαν από το κάστρο στα Γιάννενα το βράδυ της Τρίτης (14/4/2026), αφού οδηγός φαίνεται να μπερδεύτηκε και να έριξε το αυτοκίνητό του στα σκαλιά.

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία του epiruspost.gr, ο οδηγός είτε επίτηδες είτε κατά λάθος πέρασε με το αυτοκίνητο από τα σκαλιά του Κάστρου στα Γιάννενα με αποτέλεσμα να σφηνώσει στο σημείο.

Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σημειώνεται ότι αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό αφού κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με οδηγούς που έρχονται από άλλες περιοχές και δεν γνωρίζουν τα.. μυστικά του κάστρου.

Όπως τονίζουν άνθρωποι από την περιοχή καλό θα ήταν να τοποθετηθεί κάποια σήμανση ώστε να αποφευχθεί ατύχημα που μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρό.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Ζημιές σε 7 αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης – Τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ
Μπροστά σε ένα θέαμα που τους εξόργισε - και δεν είναι η πρώτη φορά -  βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων - Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή
Ζημιές σε 7 αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης – Τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ
