Γιάννενα: Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν σκηνή – Ματαιώθηκε η συναυλία της Βίσση, του Ρέμου και του Μάστορα

Παραλίγο τραγωδία θα συνέβαινε στα Γιάννενα, όταν το απόγευμα του Σαββάτου 30.08.2025, οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ξήλωσαν τα σκηνικά που προετοίμαζαν οι τεχνικοί για συναυλία λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή κοντά στη λίμνη παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.

Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους τεχνικούς να στέκονται τυχεροί, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί φρόντισαν να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να απσυναρμολογούν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό με τη συναυλία εν τέλει να ματαιώνεται.