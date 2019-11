Γιάννης Σπανός: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Άλκηστις Πρωτοψάλτη

View this post on Instagram

Ο φίλος μου Γιάννης Σπανός έφυγε τόσο ξαφνικά … Συγκλονιστικός συνθέτης ,ταπεινός , εξωστρεφής,πηγαίος, ευαίσθητος , με τεράστια καλλιτεχνική φλέβα.Μου έδωσε υπέροχα τραγούδια , ζήλεψα και άλλα δικά του …. Μοιραστήκαμε συγκινήσεις στη Μπουάτ Κύτταρο το 1983 , ζήσαμε μοναδικές στιγμές στις συναυλίες μας και στο σπίτι του στην Ερέτρια και στο Παρίσι ….. Πλημμυρίσαμε με μουσική και συναίσθημα. Ευγνώμων που σε συνάντησα ,σε «γνώρισα» και βρήκαμε την «έξοδο κινδύνου» Γιάννη φίλε μου θα έρχεσαι για πάντα στη καρδιά μας σα «νέο κύμα» και θα μείνεις αθάνατος γιατί πρόσφερες το ταλέντο σου με απλότητα και περίσσια χαρη … καλό σου ταξίδι 🌹 📸 👉🏼 #κατεριναμαριανού #Ερετρια 1983 #ευβοια Πολλές απώλειες αυτή τη χρονιά ……………..