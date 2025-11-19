Γιατί η Αττική χρειάζεται άμεσα νέες υποδομές για το νερό πριν έρθουν τα δύσκολα

Παρά τις πρόσφατες βροχές και την εντύπωση ότι «η φύση θα τα ισορροπήσει ξανά», τα δεδομένα για το νερό στην Αττική δείχνουν μια πραγματικότητα πιο σύνθετη.

Τα αποθέματα στους βασικούς ταμιευτήρες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ποσότητα των υδάτων.

Είναι η πίεση που δέχεται συνολικά το σύστημα από την αυξανόμενη κατανάλωση, τις δυσκολότερες εισροές και ένα παράδοξο που αναδεικνύουν οι μελέτες: μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν αντιλαμβάνεται ότι η περιοχή όπου ζει βρίσκεται ήδη σε υψηλό υδατικό κίνδυνο.

Αυτό το τελευταίο είναι άκρως ανησυχητικό. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ερευνών, μεταξύ των οποίων και έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας.

Όμως, όταν η ίδια ερώτηση αφορά τη δική τους περιοχή, τα ποσοστά πέφτουν εντυπωσιακά. Με άλλα λόγια, οι πολίτες αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, αλλά… κάπου αλλού. Αυτή η «ψευδαίσθηση απόστασης» κάνει κάθε προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης δυσκολότερη.

Την ίδια στιγμή, οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι η Αττική έχει μπει σε περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Οι χειμώνες με περιορισμένη χιονόπτωση μειώνουν δραστικά την ποσότητα νερού που φτάνει στα φράγματα σε βάθος χρόνου, ενώ τα ακραία θερμικά επεισόδια αυξάνουν την κατανάλωση αλλά και τις απώλειες από εξάτμιση. Το αποτέλεσμα για την Αττική είναι ένα υδροδοτικό σύστημα που λειτουργεί με μικρότερη «αντοχή» και λιγότερα περιθώρια.