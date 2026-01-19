Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα ο Στέφανος Παπαδόπουλος για διευκρινίσεις σχετικά με τη μήνυση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από λίγο καιρό δέχτηκε μήνυση από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και η υπόθεση αυτή αρχίζει να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026) ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο σχετικά με τα όσα έχει καταγγείλει στη μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είναι το πρώτο βήμα για «ξετυλιχθεί» το κουβάρι της εν λόγω υπόθεσης. Ο εισαγγελέας με έγγραφο που έστειλε την προηγούμενη Τετάρτη (14.01.2026), ζήτησε από τον κύριο Παπαδόπουλο να μεταβεί στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Ουσιαστικά αυτή είναι η εκκίνηση της διαδικασίας και στη συνέχεια μπορεί ο εισαγγελέας να διατάξει μια προκαταρκτική έρευνα για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων για να δει πώς θα κινηθεί νομικά, μπορεί να ασκήσει απευθείας ποινική δίωξη σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με τη μήνυση που έχει υποβάλει πάντα ο κύριος Παπαδόπουλος ή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σε περίπτωση που γίνει μία από τις δύο πρώτες εκδοχές θα κληθεί η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη να μεταβεί στην Ευελπίδων και στον εισαγγελέα