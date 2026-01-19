Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα ο Στέφανος Παπαδόπουλος για διευκρινίσεις σχετικά με τη μήνυση

Όλες οι εξελίξεις στην πολυσυζητημένη υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον γνωστό τραγουδιστή
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από λίγο καιρό δέχτηκε μήνυση από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και η υπόθεση αυτή αρχίζει να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026) ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο σχετικά με τα όσα έχει καταγγείλει στη μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα για «ξετυλιχθεί» το κουβάρι της εν λόγω υπόθεσης. Ο εισαγγελέας με έγγραφο που έστειλε την προηγούμενη Τετάρτη (14.01.2026), ζήτησε από τον κύριο Παπαδόπουλο να μεταβεί στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Ουσιαστικά αυτή είναι η εκκίνηση της διαδικασίας και στη συνέχεια μπορεί ο εισαγγελέας να διατάξει μια προκαταρκτική έρευνα για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων για να δει πώς θα κινηθεί νομικά, μπορεί να ασκήσει απευθείας ποινική δίωξη σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με τη μήνυση που έχει υποβάλει πάντα ο κύριος Παπαδόπουλος ή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σε περίπτωση που γίνει μία από τις δύο πρώτες εκδοχές θα κληθεί η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη να μεταβεί στην Ευελπίδων και στον εισαγγελέα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
138
105
96
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μονοψήφιες θερμοκρασίες και θύελλες σχεδόν σε όλη τη χώρα - Βροχές και καταιγίδες φέρνει νέο βαρομετρικό χαμηλό
«Η ιδιαιτερότητα του φετινού Ιανουαρίου είναι το γεγονός ότι, παρότι υπήρξαν τρεις και μάλιστα πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές τα χιόνια που έδωσαν δεν ήταν πάρα πολλά»
άνθρωποι με μπουφάν
«Η πλαγιά ήταν παγωμένη και τα παιδιά γλίστρησαν και χτύπησαν» λέει ο αρχηγός της αποστολής για τους 8 ορειβάτες στον Ταΰγετο
«Τραυματίστηκαν κυρίως από τα καρφιά των παπουτσιών τους που είναι ειδικά για ορειβασία. Και γι’ αυτό έχουν όλοι προβλήματα με κακώσεις στον αστράγαλο», λέει στο newsit.gr ο Γιώργος Βουτυρόπουλος
Διάσωση ορειβατών στον Ταϋγετο
Μπλόκα: Μήνυση κατέθεσαν οι αγρότες που τους βανδάλισαν τα τρακτέρ τους στη Νίκαια
Σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο
Σκασμένα λάστιχα τρακτέρ
Newsit logo
Newsit logo