Γιώργος Μαζωνάκης: Θρίλερ με τη συσκευή παρακολούθησης στο σαλόνι του – Οι μηνύσεις και το «κατηγορώ» στην οικογένειά του

Στην αντεπίθεση φαίνεται να πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική τον περασμένο Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς, οι δύο αδερφές του και ακόμη ένα φιλικό του πρόσωπο, τον αιφνιδίασαν ζητώντας εισαγγελική παρέμβαση για την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέθεσε μηνύσεις σε βάρος στενών συγγενών και μιας φίλης του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, δήλωσε ενοχλημένος, κάνοντας λόγο από την πρώτη στιγμή για ένα σχέδιο που στήθηκε εν αγνοία σε βάρος του και επιθυμεί όπως λέει να χυθεί άπλετο φως, για να μάθουν οι πάντες όλη την αλήθεια.

Νέες προεκτάσεις στο θέμα δίνει και η δήλωση του Γιώργου Καλλιακμάνη για εξάρτημα παρακολούθησης που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού που έμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε θέση να τον βλέπουν και ακούνε τα όσα έλεγε, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το παραμικρό.

Πληροφορίες του Live News ανέφεραν ότι το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι και συγκεκριμένα στο πόδι του καναπέ. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κοριού είναι τα εξής:

Κοριός παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή

Μέγεθος: 68 x 21 x 9 χιλιοστά

Μπαταρία: έως 25 ώρες

Μνήμη: 16GB / έως 180 ώρες

Αυτόματη εγγραφή split: Χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες

Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό με καλώδιο

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης ο τραγουδιστής του είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ ότι με παρακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα που λέω, κάποιες δουλειές που κλείνω κάποιοι τις ξέρουν».

Το χρονικό της οικογενειακής διαμάχης

Οι τελευταίες συναντήσεις του τραγουδιστή με μέλη της οικογένειάς του, όχι μόνο δεν βελτίωσαν την κατάσταση αλλά έκαναν όπως φαίνεται το μεταξύ τους χάσμα χαοτικό. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με την αδερφή του, Βάσω Μαζωνάκη στο σπίτι του.

Οι συζητήσεις τους για συμβιβασμό ήταν άκαρπες με την ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη για ραντεβού στα δικαστήρια, να συνοψίζει το κλίμα στη συνομιλία τους. Μάλιστα, 15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαϊτειο, τον επισκέφτηκαν οι γονείς του στο σπίτι όπου διέμενε. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια επίσκεψη αιφνιδιαστική. Ο τραγουδιστής εξοργίζεται και κατά διαστήματα ξεσπάει.

Οι γονείς του καλλιτέχνη έφυγαν προβληματισμένοι και πήραν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του παιδιού τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους, στον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής θεώρησε πως η μητέρα και οι δύο αδερφές του μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο για να μπλοκάρουν τις κινήσεις του, και να τον εμποδίσουν να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους για θέματα οικονομικά που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.

Από την άλλη πλευρά, έγινε προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι και το όλο θέμα να φύγει από την επικαιρότητα. Η οικογένεια Μαζωνάκη είναι πλέον χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να προσπαθεί για ακόμα μια φορά να διαχειριστεί την κατάσταση.

Όπως επανέλαβε το πρωί (12.09.2025) ο δικηγόρος του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.