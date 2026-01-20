Γιώργος Μαζωνάκης: «Την Πέμπτη θα καταθέσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος και μετά οι μάρτυρες», αποκάλυψε ο δικηγόρος του 21χρονου

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον 21χρονο συνάδελφό του, Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον ανακριτή θα εμφανιστεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη και μερικές ημέρες αργότερα θα κληθούν να καταθέσουν και οι μάρτυρες, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος του 21χρονου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μίλησε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος θα εμφανιστεί άμεσα σε κάποιο νυχτερινό κέντρο.

«Την Πέμπτη καλείται για να καταθέσει ενόρκως πλέον για το τι πραγματικά έχει γίνει με λεπτομέρειες. Σίγουρα, να μπορέσει να προσκομίσει και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει και τις επόμενες ημέρες θα κληθούν και οι μάρτυρες που έχουν προταθεί τόσο από εμάς αλλά και υποδιερεύνηση μάρτυρες που αναφέρονται στο δικόγραφο της μηνύσεως», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Επίσης σημείωσε ότι δεν έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη στον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε τη σειρά με την οποία θα γίνουν οι νομικές διαδικασίες, τονίζοντας: «Θα καταθέσει ο Στέφανος ο Παπαδόπουλος πρώτα, θα καταθέσει τα έγγραφά του, θα κληθούν οι μάρτυρες και θα καταθέσει σίγουρα και ο μηνυόμενος, θα καταθέσει υπόμνημα…»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης ερωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα αν είναι πρόθυμος να καταθέσεις και ένας δεύτερος άνθρωπος που φέρεται ότι θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή.

«Ακόμα όχι. Αλλά θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, και μάλιστα εντός της άλλης εβδομάδας, θα ξεκαθαρίσει και εάν πραγματικά θα καταθέσει και το τι θα καταθέσει σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που έχει ζήσει», απάντησε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου.

«Στην προκειμένη περίπτωση είναι μεγαλύτερο το βάρος προκειμένου να αποδείξουμε εμείς, για τον απλούστατο λόγο ότι ενδεχομένως δεν πείθεται η κοινωνία. Παρόλα αυτά όμως, μία παραπομπή, αφού θα κριθεί ο φάκελος και ενδεχομένως ένα δικαστήριο και η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί. Και μετά θα δω το πώς η κοινωνία θα αντιμετωπίσει, αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση», σημείωσε ακόμα, σχολιάζοντας το πόσο λαοφιλής είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά τα όσα έχουν συμβεί.

«Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ψυχικά δυναμωμένος και δυνατός προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία. Έχω, έχω την εντύπωση ότι άμεσα θα συνεργαστεί σε κάποιο σχήμα ή ενδεχομένως κάτι, δηλαδή επίκειται άμεσα η εργασία του και η σύμβαση εργασίας του, δεν το συζητάμε», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον 21χρονο που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.