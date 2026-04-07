Ελλάδα

Γλυφάδα: 44χρονος αλλοδαπός παρίστανε τον επενδυτή και «άδειαζε» πορτοφόλια, συνελήφθη με Ερυθρά Αγγελία

Απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ από τα θύματά του, υποσχόμενος σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα
Πλαστά χαρτονομίσματα
πηγή φωτογραφίας (αρχείου) Ελληνική Αστυνομία

Έναν 44χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν μέλος συμμορίας, ο οποίος εμφανιζόταν ως επενδυτής και έτσι κατάφερνε να παίρνει χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Όπως έγινε γνωστό τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), σε βάρος του 44χρονου που εντόπισαν οι αστυνομικοί στη Γλυφάδα εκκρεμούσε, επιπλέον, Ερυθρά Αγγελία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση και απάτη.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός, που συνελήφθη στις 3 Απριλίου στην περιοχή της Γλυφάδας, επικαλούμενος ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και προσχηματικές ανάγκες ρευστότητας, έπειθε τα θύματά του να του δώσουν χρηματικά ποσά, υποσχόμενος την ταχεία επιστροφή τους, με σημαντικό κέρδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερα από 40.000 ευρώ.

Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ Κύπρου, για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της απάτης, που τελέστηκαν στο Ιράν.

Ο 44χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη στη Βούλα 40χρονος Σέρβος - μέλος εγκληματικής οργάνωσης για συνέργεια σε ανθρωποκτονία
Κατηγορείται από το 2019 έως και το 2022, συμμετείχε σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας μελών άλλων εγκληματικών οργανώσεων, που παρήγαγαν και διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες
Αστυνομία
Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στην Αίγινα - Η ανακοίνωση του Δήμου
«Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξεταζόμενες μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού» αναφέρει η ανακοίνωση
Νερό
