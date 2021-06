Πάνω από 40 μέρες έχουν περάσει από την στυγερή δολοφονία της 20χρονης Κάρολαϊν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Μάρτυρας αυτής της τραγωδίας η Λυδία, η ενός έτους κόρη τους, η οποία μάλιστα αποτέλεσε και μέρος της σκηνοθετημένης ληστείας του 32χρονου πιλότου, σε μια προσπάθεια να μην κατηγορηθεί για το έγκλημα του.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ότι αυτός έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια την 20χρονη Κάρολαϊν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της άτυχης κοπέλας «σπάει» τη σιωπή του και μιλάει στην Daily Mail. O 78χρονος David Crouch και η σύζυγος του, Susan, ήταν πολύ περήφανοι για την κόρη τους Κάρολαϊν, «χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής». Το ζευγάρι – όπως αναφέρει το δημοσίευμα – δυσκολεύεται να διαχειριστεί όχι μόνο το πένθος, αλλά και τη φρικτή προδοσία από τον γαμπρό τους, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, που για 37 ολόκληρες μέρες τους εξαπατούσε – μαζί με το σύνολο της κοινωνίας – παριστάνοντας το θύμα μιας βίαιης ληστείας με τραγική κατάληξη.

Οι Crouch, όπως επισημαίνει στην Daily Mail ο 78χρονος πατέρας της Κάρολαϊν, έχουν μια «αποστολή» που τους κρατά συγκεντρωμένους, και αυτή αφορά τη μοίρα της εγγονής τους, Λυδίας. «Τόσο εγώ όσο και η Susan θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας διασφαλίζοντας ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη ότι η μικρή της κόρη, η Λυδία, θα μεγαλώσει με όσα μπορούμε να της δώσουμε, και ότι η μνήμη της μητέρας της θα ζήσει για πάντα» λέει χαρακτηριστικά o David Crouch.

O τραγικός πατέρας μίλησε και για τα παιδικά χρόνια της Κάρολαϊν, περιγράφοντας ένα κοριτσάκι ιδιαίτερα δραστήριο και χαρισματικό. «Η Καρολάιν γεννήθηκε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου του 2001, αλλά ήταν Βρετανή πολίτης. Στην Αλόννησο ήρθε για πρώτη φορά ως νεογέννητο για να τη συστήσουμε στους μελλοντικούς της φίλους και στη συνέχεια μετακόμισε στο νησί μόνιμα με τη Σούζαν και εμένα τον Μάιο του 2003», θυμάται ο David Crouch. Αναφέρει ότι η κόρη του είχε πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο και ότι επανειλημμένα επιλεγόταν ως «σημαιοφόρος σε παρελάσεις εθνικών εορτών». Η Κάρολαϊν είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική, συμμετέχοντας με φίλους της σε παραστάσεις του δημοτικού θεάτρου.

«Τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώσαμε πολύ περήφανοι όταν εξασφάλισε μια θέση στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά για να σπουδάσει Στατιστική αν και λυπηθήκαμε που την αποχαιρετήσαμε από το σπίτι» συμπληρώνει ο 78χρονος.

Τέλος. ο David Crouch αναφέρθηκε στην αγάπη της Κάρολαϊν για τα ταξίδια, και την πρωτοβουλία της να οργανώνει εκδρομές για τους συμμαθητές της, αξιοποιώντας και την έφεσή της στις ξένες γλώσσες.

