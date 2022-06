Την πόρτα του διαλόγου με την Αθήνα για να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα ανοίγει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. O George Osborne κάνει, συγκεκριμένα, λόγο για «συμφωνία μοιρασιάς».

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC, o επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου, ο George Osborne τόνισε, ειδικότερα, ότι πρέπει να γίνει μία συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την κοινή τους χρήση.

«Πρέπει να γίνει μία συμφωνία όπου μπορούμε να πούμε και τις δύο ιστορίες στην Αθήνα και το Λονδίνο, εάν και οι δύο το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα χωρίς πολλές προϋποθέσεις, χωρίς ένα φορτίο, χωρίς κόκκινες γραμμές… Οι λογικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κανονίσουν κάτι που να αξιοποιεί στο έπακρο τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά αν οποιαδήποτε πλευρά πει ότι δεν υπάρχει καμία προσφορά, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία», είπε.

Όταν ερωτήθηκε εάν μερικά από τα γλυπτά θα μπορούσαν «να μεταφερθούν στην Ελλάδα τουλάχιστον για λίγο και μετά να επέστρεφαν στο Λονδίνο», ο Osborne είπε ότι «αυτό το είδος της διευθέτησης» μπορεί να είναι κατάλληλο, αν και δεν μπορεί «να μιλήσει εκ μέρους όλων των διαχειριστών του Βρετανικού Μουσείου».

Bartering away the Elgin Marbles would be final proof that our museums are not to be trusted.



What other things they hold on our behalf is there a "deal to be done" on, to appease the Britain-hating enemy within? @George_Osborne @britishmuseumhttps://t.co/BnfZ3ERRFs