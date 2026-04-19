Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΓΣΣΕ: Πρώτη η ΠΑΣΚΕ του Παναγόπουλου, δεύτερη η ΔΑΣ – Ολοκληρώθηκε το 39ο Συνέδριο

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν έδρες
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Eurokinissi

Μεγάλη νίκη κατέγραψε η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του 39ου Τακτικού Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την εκλογή οργάνων διοίκησης σήμερα Κυριακή (19.04.2026).

Η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου κέρδισε μία ακόμα έδρα στη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Δεύτερη βγήκε η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ), με κερδισμένη κατά μία έδρα.

Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου.

Τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σ΄αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.

Στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΠΑΣΚΕ– Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 20 έδρες από 19

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 12 έδρες από 11

ΔΑΚΕ: 8 έδρες από 9

ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 2 έδρες από 3

ΕΑΚ: 1 έδρα από 2

Ενότητα: 1 έδρα

Ενωμένοι Εργαζόμενοι: 1 έδρα

Στις εκλογές πήραν μέρος 8 παρατάξεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo