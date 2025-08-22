Γυναικοκτονία στο Βόλο: Δίπλα στο πτώμα της μητέρας τους περίμεναν τα παιδιά – Το ποινικό παρελθόν του δράστη που την σκότωσε με εργαλείο ψησίματος

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και βαρύ παρελθόν είναι ο 40χρονος θύτης της γυναικοκτονίας που έγινε σήμερα (22/8/25) το πρωί στο Βόλο.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας είναι γνωστός στις αρχές καθώς έχει ποινικό παρελθόν, ενώ τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Εξετάστηκε από γιατρούς και διαγνώστηκε ότι χρήζει νοσηλείας και έτσι νοσηλεύτηκε στην κλινική

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλο το ποινικό παρελθόν

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 40χρονος δράστης, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών, ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο δράστης:

• Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

• Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου , για διοικητική απέλαση.

• Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Την 25/10/2018 έως 05/12/2018 κρατήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση άρθρου 225 Π.Κ. «ψευδής ανωμοτί κατάθεση» & την 17/03/2020 έως 02/07/2020, κρατήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τέσσερα έτη και έξι μήνες, για παράβαση άρθρου 187 Π.Κ. «εγκληματική οργάνωση» & Παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών – πώληση ναρκωτικών ουσιών, πράξη για την οποία είχε συλληφθεί την 18/12/2019 από το Τ.Α Πέλλας.

• Την 12/10/2013 & την 18/10/2013 είχε συλληφθεί από το Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας Καστοριάς, για παράβαση άρθρου 217 Π.Κ. «Πλαστογραφία» & Νομοθεσία Περί Αλλοδαπών – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί και παράνομη είσοδος & Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Μπροστά στα παιδιά τους

Σύμφωνα με το δελτίο συμβάντων της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα το πρωί:

«Τηλεφώνησε στο 100 κορίτσι ζητώντας βοήθεια και ανέφερε ότι, ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους στο Βόλο στην οδό Κωνσταντά.

Άμεσα προστρέξαντες αστυνομικοί έδρας μας, μετέβησαν στο ανώτερο σημείο, όπου στην είσοδο της πολυκατοικίας υπήρχε πτώμα γυναίκας σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά.

Πλησίον της ευρίσκονταν δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα ανήλικο αγόρι 13 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι η θανούσα τυγχάνει μητέρα τους.

Ανέφεραν, ότι από το πρωί, οι γονείς τους είχαν έντονους καβγάδες και λογομαχίες και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του ένα άγνωστο αιχμηρό θλων όργανο από σετ ψησίματος και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την χτύπησε με αυτό στο λαιμό και στα πλευρά, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Θανούσα τυγχάνει μητέρα τεσσάρων παιδιών ηλικίας 18, 16, 13 και 6 ετών και με τον ως άνω δράστη ήταν έγγαμοι».