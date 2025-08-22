Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος είναι υπήκοος Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλάδστωνος
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
Γυναικοκτονία στον Βόλο
Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο / thenewspaper.gr

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία του στον Βόλου, αφού πριν από λίγη ώρα το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025), ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η δολοφονία της άτυχης γυναίκας σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος στην πόλη του Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. 

Πληροφορίες από τη γειτονιά, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ η κόρη του ζευγαριού, που ήταν σε τραγική κατάσταση.

Βόλος

Βόλος

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20 λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η γυναίκα ήταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, είχε ήδη χάσει τη μάχη για τη ζωή της.

Βόλος

Βόλος

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έξι άνδρες επιτέθηκαν σε δύο 25χρονους τουρίστες στο Φαληράκι στη Ρόδο - Τους λήστεψαν και τους ξυλοφόρτωσαν
Οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν έναν Ελβετό τουρίστα, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς γρονθοκόπησε και τον Αυστριακό φίλο του 25χρονου
Ρόδος 3
