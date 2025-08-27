Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Εκπρόσωποι του Δήμου είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο Δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της
Δράστης και θύμα
Ο 40χρονος δράστης με την 36χρονη σύζυγό του που δολοφόνησε εν ψυχρώ

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγός της.

Μετά την συλλογή στοιχείων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η Εισαγγελία Βόλου προτείνει η επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης (τα τρία είναι ανήλικα) να ανατεθεί στη θεία τους, που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο.

Ο δήμος Βόλου μάλιστα κινητοποιήθηκε για την υποστήριξη των παιδιών και τη διευθέτηση τυχόν διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων.

Το πρωί της Τετάρτης (27.08.2025) η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του Δημάρχου, επισκέφθηκαν την Εισαγγελία και κατέθεσαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μεταχείριση των παιδιών. Δήλωσαν μάλιστα ότι βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμβάλλει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί. Νωρίτερα οι εκπρόσωποι του Δήμου είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο Δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.

Οι πληροφορίες από την Εισαγγελία αναφέρουν ότι πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, για τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, πάντως, από την πρώτη στιγμή είχαν ενεργή συμμετοχή και ανέλαβαν πρωτοβουλίες πέρα από την τυπική τους θεσμική αρμοδιότητα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στα παιδιά, που έμειναν ορφανά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή, μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού
Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας
Ανανεώθηκε πριν 56 δευτερόλεπτα
4
Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά – Εντοπίστηκαν μετά από έρευνα φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο
Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά
Τηγανητά αυγά 7
Novartis: Ένοχοι για ψευδή κατάθεση και αθώοι για ψευδή καταμήνυση οι 2 πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες – Η πρόταση της εισαγγελέως
Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης ενώ ζήτησε την ενοχή τους για επιμέρους πράξεις για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 1
Newsit logo
Newsit logo