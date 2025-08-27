Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγός της.

Μετά την συλλογή στοιχείων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η Εισαγγελία Βόλου προτείνει η επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης (τα τρία είναι ανήλικα) να ανατεθεί στη θεία τους, που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο.

Ο δήμος Βόλου μάλιστα κινητοποιήθηκε για την υποστήριξη των παιδιών και τη διευθέτηση τυχόν διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων.

Το πρωί της Τετάρτης (27.08.2025) η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του Δημάρχου, επισκέφθηκαν την Εισαγγελία και κατέθεσαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μεταχείριση των παιδιών. Δήλωσαν μάλιστα ότι βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμβάλλει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί. Νωρίτερα οι εκπρόσωποι του Δήμου είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο Δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.

Οι πληροφορίες από την Εισαγγελία αναφέρουν ότι πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, για τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, πάντως, από την πρώτη στιγμή είχαν ενεργή συμμετοχή και ανέλαβαν πρωτοβουλίες πέρα από την τυπική τους θεσμική αρμοδιότητα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στα παιδιά, που έμειναν ορφανά.