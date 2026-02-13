Γύθειο: Στο μικροσκόπιο η κάμερα της βάρκας του αγνοούμενου ψαρά – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν για 4η ημέρα η έρευνες για τον εντοπισμό του 60χρονου ψαρά στο Γύθειο, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει η κάμερα της βάρκας.

Οι Αρχές μελετούν τα όσα κατέγραψε η κάμερα στη βάρκα του ψαρά στο Γύθειο, τις επίμαχες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Φαίνεται η δραστηριότητα του που μπαινόβγαινε. Ύστερα από κάποια ώρα δεν ξαναφάνηκε στο πιλοτήριο».

Όπως λέει αυτός ο ψαράς αποκλειστικά στο Live News, λίγα λεπτά αργότερα όσο ο 60χρονος πιθανότατα βρισκόταν στην πρύμνη για να μαζέψει τα δίχτυα ακούστηκε ένας θόρυβος.

«Ακούστηκε κι ένας γδούπος. Ναι. Ένα βίαιο “γκαπ”», ανέφερε ο ψαράς που μιλά στο Live News.

Από το βιντεοληπτικό υλικό δεν προκύπτει η παρουσία και δεύτερου ατόμου πάνω στο σκάφος με τους συγγενείς να εκτιμούν πως κάποιο ατύχημα συνέβη στον άτυχο ψαρά την ώρα που μάζευε τα δίχτυα του.

«Το πιθανότερο είναι ότι τον τράβηξε το δίχτυ κάτω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι περίεργο. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βρέθηκε. Γιατί τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν πάει εντελώς αντίθετα από εκεί που ψάχνουν», ανέφερε ο ξάδερφος του 60χρονου ψαρά.</

«Είχε δικαστεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά αθωώθηκε», λέει η σύζυγός του

«Ή ότι κάτι έπαθε, ότι κάτι… κάτι ας πούμε, δεν ξέρω, κάτι παθολογικό. Αυτό πιστεύω. Δεν έδειξε κάτι το βίντεο. Τι είχε κατηγορηθεί… είχε τσιγάρα για λαθρεμπόριο ξέρω γω τι είχε γίνει… και ότι είχε γίνει το δικαστήριο και είχε αθωωθεί.

Στον Άρειο Πάγο. Δηλαδή είχε κατηγορηθεί γι’ αυτό που είπατε, για λαθρεμπόριο, αλλά μετά αθωώθηκε», ανέφερε η σύζυγος του αγνοούμενου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το μήκος της ακτής. Αλλά και οι ψαράδες ψάχνουν καθημερινά στον ψαρότοπο όπου σύχναζε ο φίλος τους.

«Με τα σκάφη μας βρήκαμε τα δίχτυα του», συνεχίζει ο ψαράς που μίλησε στο MEGA.

Όπως εξηγεί, το βραχώδες σημείο όπου βρέθηκε ακυβέρνητη η βάρκα του απέχει 5 μίλια από την περιοχή που ψάρευε ο 60χρονος.

«Πολύ μακριά, πολύ μακριά, πολύ μακριά. 5,5 με 6 μίλια. Το καΐκι από την πόστα του, των διχτυών του», επεσήμανε ψαράς της περιοχής.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το πρωί της Δευτέρας πήγε πρώτα όπως κάθε μέρα στο ψαράδικο που διατηρεί στο κέντρο της Σπάρτης. Στη συνέχεια με το φορτηγάκι του πήγε στο λιμάνι του Γυθείου για να πάρει την βάρκα του για ψάρεμα.

«Τον βλέπω 9:30 ώρα, αυτός με το δικό του καΐκι, το αλιευτικό σκάφος, εγώ με το δικό μου, περνάω στα αριστερά του, χαιρετιόμαστε, κι ο καθένας για το σημείο του», ανέφερε ο ψαράς που μίλησε στο Live News.

Ο ψαρο-Γιώργης όπως τον αποκαλούν ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθήσει με την αδελφή του να ανησυχεί μήπως του συνέβη κάτι ξαφνικό.

«Μήπως είχε κάποιο παθολογικό. Μήπως κάτι του συνέβη κάτι ξαφνικά, έχασε τον κόσμο από τα μάτια του και έπεσε στη θάλασσα. Δεν γνωρίζω», είπε η αδερφή του 60χρονου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζεται με την αγωνία των συγγενών να ανεβαίνει κατακόρυφα.