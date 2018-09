H Coca-Cola στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης κινείται γύρω από την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα, δύο έννοιες που μιλάνε απευθείας στην καρδιά και το DNA της εταιρίας. Μέσα από ένα καινοτόμο και διαδραστικό περίπτερο 209 τετραγωνικών μέτρων, που θα βρίσκεται στο US Pavilion, η Coca-Cola φιλοδοξεί να προσφέρει ένα «ταξίδι- εμπειρία» στους επισκέπτες της φετινής έκθεσης, μέσα από τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, το κοινό θα κάνει μια αναδρομή στην ιστορία της Coca-Cola στην Ελλάδα, η οποία κατά τη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ θα ξεδιπλώσει και θα παρουσιάσει το πλούσιο χαρτοφυλάκιό της, αλλά και όλες τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί και πρόκειται να υλοποιήσει μέσα στα επόμενα χρόνια, γύρω από καίρια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου, θα μάθουμε εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε μαζί να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα, ενώ στο Coca-Cola Pop Up Store οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν συλλεκτικά Coca-Cola αντικείμενα

Πρώτος σταθμός, ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα 50 χρόνια παρουσίας της Coca-Cola στην Ελλάδα, να μάθει περισσότερα για την ιστορία της εταιρείας και να δοκιμάσει τις γνώσεις του προκειμένου να κερδίσει μια συλλεκτική συσκευασία Coca-Cola, αφιερωμένη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο σταθμό, οι επισκέπτες θα περιηγηθούν και θα γνωρίσουν καλύτερα το πλούσιο και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, το οποίο προφέρει επιλογές που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ο τρίτος σταθμός αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της Coca-Cola για τα ερχόμενα χρόνια, καθώς θα παρουσιάσει στο κοινό το φιλόδοξο πρόγραμμα Zero Waste Cities, το οποίο θα ξεκινήσει το ταξίδι του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μέσα από δράσεις που κινούνται σε 3 άξονες – Παρέμβαση, Εκπαίδευση και Αλλαγή Συμπεριφοράς -, στόχος του προγράμματος Zero Waste Cities είναι να συμβάλλει ώστε η πόλη να μπει σε προοπτική να γίνει “Zero Waste”, δηλαδή μια “πόλη μηδενικών απορριμμάτων”. Μια από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος τη φετινή χρονιά, αποτελεί και το «Print Your City», ένα διαδραστικό πρόγραμμα που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Στο σημείο αυτό οι επισκέπτες θα μπορέσουν να ενημερωθούν αλλά και να δουν στην πράξη με ποιο τρόπο μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν σε αυτή την τόσο μεγάλη προσπάθεια. Τέταρτος και τελευταίος σταθμός του ταξιδιού το ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της έκθεσης Coca-Cola Pop-Up Store, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν συλλεκτικά, Coca-Cola, αντικείμενα. Ξεχωρίζουν τα αντικείμενα 5by20, τα οποία είναι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά από γυναίκες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρόγραμμα της εταιρίας που στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Τέλος, η Coca-Cola έχει σχεδιάσει δυο παράλληλες εκδηλώσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται στο κεντρικό stage του US Pavilion, την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου, 17:00 – 18:00, με τίτλο «Zero Waste Cities: μια πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα», αλλά και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με τίτλο «Κλείνοντας τον κύκλο του πλαστικού με 3D Printing», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, 20:00-21:00, στις αίθουσες σεμιναρίων του US Pavilion.

Η συμμετοχή της Coca-Cola στη φετινή διοργάνωση, πλαισιώνεται μέσα από μια σειρά επιμέρους προγραμμάτων για την πόλη, που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία «Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα Ιδεών και Δράσεων».