H Φρεγάτα «Κίμων» σε άσκηση έρευνας – διάσωσης στην Κύπρο

Η φρεγάτα «Κίμων» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 σε διμερή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας – Κύπρου με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26». Η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη θάλασσα.

Στην άσκηση, εκτός από τη φρεγάτα «Κίμων», συμμετείχε ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας της Κύπρου, συμβάλλοντας στην προσομοίωση σεναρίου διάσωσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων δυνάμεων.

Η εν λόγω άσκηση, τον συντονισμό της οποίας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Έρευνας – Διάσωσης μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, «οι πρόνοιες της οποίας ενεργοποιούνται στις εν λόγω ασκήσεις προς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ στην ανατολική Μεσόγειο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ Λάρνακας.

Πηγή: OnAlert.gr