Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω προβλημάτων από την κακοκαιρία Byron

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα (6/12/2025) στα δρομολόγια των τρένων Intercity της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα μετά από νέα ενημέρωση από τον ΟΣΕ. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Λειανοκλαδίου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα δρομολόγια των τρένων Intercity, από σήμερα (6/12/2025) και μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IC 50 και IC 56 (από Αθήνα): θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Αθήνα.

IC 51 και IC 57 (από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Αθήνα. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μετά την οδική μεταφορά τους, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες στη Λάρισα και στο Λειανοκλάδι αντίστοιχα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών.» σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.