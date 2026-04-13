Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες, αναστέλλονται δρομολόγια

Τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν είναι αυτά της Τετάρτης, της Παρασκευής και την Κυριακής (15, 17,19 Απριλίου)
Στην αναστολή των απογευματινών δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη θα προχωρήσει η Hellenic Train για την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17,19 Απριλίου) λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.

