Η Άντζυ Σαμίου απαντά στον Ζάεφ! “Λέγεστε Βόρεια Μακεδονία, όχι Μακεδονία”

Ο κ. Ζάεφ ανάρτησε στο twitter ένα μήνυμα για τη χώρα του χρησιμοποιώντας το όνομα “Μακεδονία” αντί το “Βόρεια Μακεδονία” που ονομάζεται πλέον η ΠΓΔΜ. Στο tweet αυτό απάντησε η Άντζυ Σαμίου και αφού του έδωσε συγχαρητήρια για την κύρωση της συμφωνίας του υπενθύμισε πως το όνομα της χώρας είναι πλέον Βόρεια Μακεδονία.

Congratulations, but now it’s #NorthMacedonia! #Macedonia is in Greece

— Angie Samiou (@AngieSamiou) 26 Ιανουαρίου 2019