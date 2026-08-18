Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά έλεγχο στα ελικόπτερα Bell 206 από τις εταιρείες ενοικίασης

Να πραγματοποιήσουν ελέγχους στα Bell 206 ζητά από τις εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το δυστύχημα στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς, το απόγευμα της Δευτέρας (17.8.26).

Με επιστολή της η ΑΠΑ ζητά από τις εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων να διενεργήσουν ελέγχους στα ελικόπτερα τύπου Bell 206, όπως αυτό που κατέπεσε στη Σίφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 55χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών.

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Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

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Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.