Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά έλεγχο στα ελικόπτερα Bell 206 από τις εταιρείες ενοικίασης

Η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σ έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Να πραγματοποιήσουν ελέγχους στα Bell 206 ζητά από τις εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το δυστύχημα στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς, το απόγευμα της Δευτέρας (17.8.26).

Με επιστολή της η ΑΠΑ ζητά από τις εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων να διενεργήσουν ελέγχους στα ελικόπτερα τύπου Bell 206, όπως αυτό που κατέπεσε στη Σίφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 55χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
106
101
79
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε ηλικία 89 ετών – Από τη Νομική Αθηνών και το Yale στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ
Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και κοινωνιολόγος είχε διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού – Αύριο, Τετάρτη(19.08.2026), το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Πέθανε η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή – Το «αντίο» της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στη «δεύτερη μητέρα» της: «Θα μας λείψεις»
Υπήρξε μοντέλο των Chanel και Guy Laroche στο Παρίσι της δεκαετίας του ’60 και εμφανίστηκε σε δύο ελληνικές ταινίες - Η ζωή στην Ελλάδα, ο μεγάλος έρωτας με τον Φοίβο Ραζή και η οικογένεια που δημιούργησαν
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Ντανιέλ Λόντερ Ραζή 9
Newsit logo
Newsit logo