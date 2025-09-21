Συμβαίνει τώρα:
Η Αθήνα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με πεζοδρομημένη την οδό Αθηνάς

Η καρδιά της Αθήνας μεταμορφώθηκε την Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, μέσα από μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς
Πολίτες στην οδό Αθηνάς για τις εκδηλώσεις της Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο

Η Αθήνα γιορτάζει σήμερα (21.09.2025) την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο και, στο πλαίσιο αυτό, η οδός Αθηνάς απαλλάχθηκε πλήρως από τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς που συνήθως είναι πνιγμένος στην κυκλοφορία από αυτοκίνητα στην Αθήνα, μετατράπηκε σε έναν τεράστιο πεζόδρομο, γεμάτο πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και δημιουργικές δράσεις, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες.

Η ημέρα αναδεικνύει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα: την ανάγκη ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την προώθηση πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης όπως το ποδήλατο, το περπάτημα ή η συνεπιβίβαση, αλλά και την προσωρινή επανανοηματοδότηση του δημόσιου χώρου ως τόπου ζωής, συνάντησης και γιορτής. Παράλληλα, προσφέρει στους κατοίκους μια απτή εμπειρία μιας πιο ήρεμης πόλης, όπου οι ήπιοι ρυθμοί μετακίνησης αντικαθιστούν τον θόρυβο των αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας ότι μια άλλη κινητικότητα είναι εφικτή.

Η Θεσσαλονίκη παραδίδει την παραλιακή της στους πεζούς

Την Κυριακή, η γνωστή παραλιακή Λεωφόρος Νίκης έγινε επίσης πεζόδρομος, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης να απαγορεύει την κυκλοφορία των οχημάτων ορισμένες Κυριακές τον χρόνο.

Από τις 17:00 έως τις 23:00, τα αυτοκίνητα απαγορεύτηκαν στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι τον Λευκό Πύργο, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το κέντρο της πόλης.

Για την εξυπηρέτηση των περιοίκων και των επιχειρήσεων, εφαρμόστηκε ειδικό κυκλοφοριακό σχέδιο με αμφιδρόμηση των οδών Πλουτάρχου και Δημοσθένους, ώστε η πρόσβαση να εξασφαλιστεί μέσω των οδών Δημοσθένους – Πλουτάρχου – Μητροπόλεως.

