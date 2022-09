Στις 10 ομορφότερες πόλεις του κόσμου κατατάσσει την Αθήνα το “World of Statistics”.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα βρίσκεται στην έκτη θέση, με ποσοστό 77,5% αμέσως μετά τη Βενετία και τη Ρώμη, τη Βαρκελώνη, την Πράγα και τη Νέα Υόρκη. Η δεκάδα ολοκληρώνεται με τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη, το Μπορντό και το Μιλάνο.

Ειδικοί εξηγούσαν ότι η κατάταξη της Αθήνας στις 10 ομορφότερες πόλεις του κόσμου μπορεί να έχει καθοριστική επίδραση σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, και κατά συνέπεια, η οικονομία, η εργασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Τουρισμού ξεκίνησε πρόσφατα μια μεγάλη καμπάνια για την προώθηση της Αθήνας ως ιδανικό προορισμό που μπορούν να επιλέξουν οι Ευρωπαίοι για το Σαββατοκύριακο τους. Με κεντρικό μήνυμα «greekend: End your week like a Greek» και υπογραφή το motto της επιτυχημένης κεντρικής καμπάνιας «All you want is Greece», η νέα καμπάνια του Υπουργείου και του ΕΟΤ προβάλλει την όμορφη πλευρά της ζωής στις ελληνικές πόλεις.