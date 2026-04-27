Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογήθηκε για τον θάνατο του Παναγιωτάκη: «Τον σκότωσε η μητέρα του – Τον έβαζαν στο πλυντήριο και γελούσαν»

Αποκαλυπτική ήταν η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, για την υπόθεση της Αμαλιάδας, με την ανακρίτρια να ζητά να μάθει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, που είναι και ο μόνος που αρνείται η κατηγορούμενη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, πέρασε την πόρτα της Ανακρίτριας Αμαλιάδας το πρωί της Δευτέρας 27.04.2026, όπου για 3,5 ώρες απολογήθηκε σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα δείχνοντας ως δολοφόνο την μητέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο, ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, με βάση την υπερασπιστική γραμμή που έχει ακολουθήσει έως και σήμερα παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

– Μουρτζούκου: Το μόνο που έχω να πω είναι, θα πω όλη την αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι τώρα. Ό,τι γινόταν όλους αυτούς τους μήνες. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι αθώα για εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Ανακρίτρια: Φταίει κάποιος άλλος, δηλαδή;

– Μουρτζούκου: Ναι

«Τον έβαζαν στο πλυντήριο και γελούσαν»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο που όπως λέει η 25χρονη της είχε στείλει η μητέρα του Παναγιωτάκη, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Στα πλάνα από το βίντεο φαίνεται η μητέρα του να τον βάζει μέσα στο πλυντήριο, και μαζί με τη γιαγιά του παιδιού να γελούν την ώρα που το μωράκι κλαίει. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίζεται πως το συγκεκριμένο βίντεο το έστειλε η μητέρα του παιδιού στην ίδια.

Ζητά να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με την μητέρα του Παναγιωτάκη

Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, μίλησε στο Live News και είπε μεταξύ άλλων, ότι έδωσε παραπάνω από εκατό συνομιλίες, αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, οικονομικές συναλλαγές, συζητήσεις μεταξύ τους, ενώ θέλει να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση με την μητέρα του Παναγιώτη.

«Επί 3.5 ώρες η Ειρήνη απαντούσε σε ερωτήσεις της κ. ανακρίτριας να σας πω ότι διακόπηκε δύο φορές τη διαδικασία, γιατί δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Κατέθεσε όχι απλά την ψυχή της, εξήγησε τα πάντα.

Έδωσε παραπάνω από εκατό συνομιλίες, αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, οικονομικές συναλλαγές, συζητήσεις μεταξύ τους. Παρέδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τι έγινε πριν και μετά. Γι’ αυτό και η Ειρήνη ζητάει από την κ. ανακρίτρια να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με την Πόπη, ώστε να φανεί ποια από τις δύο λέει την αλήθεια.

Όταν θα βγει κάποια στιγμή η κατάθεση της, η απολογία της, θα διαβάσετε πράγματα που θα σας σηκωθούν τρίχες. Δύο μέρες πριν, κάποιος προσπάθησε να επισκεφθεί την Ειρήνη στη φυλακή, εκεί που κρατείται, στο Μεταγωγών, για να την εκβιάσει. Το κατήγγειλε, και ποιος είναι και έδωσε και το τηλέφωνό του. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία παρέδωσε η Ειρήνη αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία λέει από την πρώτη στιγμή. Και προσέξτε, μπορεί να κατηγορηθεί για τα πάντα. Μπορεί να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε άλλο, αλλά από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν έχω ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη» ανέφερε αναλυτικά ο δικηγόρος.