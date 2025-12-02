Ελλάδα

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Μέσα από τη φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατό του
Ειρήνη Μουρτζούκου
Από τη μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να καταθέσει, ως ύποπτη, για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ενός από τα συνολικά τέσσερα νεκρά βρέφη, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου θα δώσει κατάθεση την Πέμπτη (04.12.2025), με την ιδιότητα της υπόπτου για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA την Τρίτη (02.12.2025).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα οδηγηθεί η 25χρονη στη ΓΑΔΑ ή εάν θα την επισκεφτεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται εδώ και πέντε μήνες, μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά: τις δύο κόρες της, την αδελφή της και το βρέφος μίας φίλης της.

 

Η ίδια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού και είχε αφήσει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων.

