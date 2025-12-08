Η Έλενα Παπαρίζου στο νοσοκομείο – Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την πρόβα του The Voice

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η Έλενα Παπαρίζου τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.12.25).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Minos Emi και της Universal, η Έλενα Παπαρίζου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», καταλήγει η ανακοίνωση.