Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Την σημερινή (23.10.2024) τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία καταδίκασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα και η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

