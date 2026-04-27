Η ΕΥΠ ψάχνει ταλέντα στην καινοτομία μέσα από τον 1ο μαραθώνιο «National Security Innovation Challenge»

Έναν πρωτότυπο διαγωνισμό προωθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς διοργανώνει τον 1ο μαραθώνιο καινοτομίας «National Security Innovation Challenge» που έχει ως στόχο το να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Η δράση αυτή που για πρώτη φορά πραγματοποιεί η ΕΥΠ, επικεντρώνεται στην καινοτομία σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η ανάλυση δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους, η κυβερνοασφάλεια, η φυσική ασφάλεια, η ασφάλεια πληροφοριών, η προστασία των επικοινωνιών, οι σύνθετες έρευνες και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το National Security Innovation Challenge έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

Ανάπτυξη ενός ισχυρού εθνικού οικοσυστήματος συνεργασίας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

Ανάδειξη και προώθηση πρακτικών, άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων με θετικό κοινωνικό και εθνικό αντίκτυπο.

Αξιοποίηση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων, για την εθνική ασφάλεια, φορέων.

Δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Ενίσχυση συνεργασίας των αρμόδιων φορέων με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και ενίσχυση της τεχνολογικής παιδείας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

Προαγωγή της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και να λάβουν καθοδήγηση από μέντορες και ειδικούς του χώρου, για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν τις ιδέες τους.

Η ΕΥΠ, με τη δράση αυτή, απευθύνεται σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), φοιτητές, επαγγελματίες και ομάδες ανάπτυξης τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα, καλώντας τους να καταθέσουν πρωτότυπες ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται σε πραγματικές προκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το National Security Innovation Challenge επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:

Σύγχρονοι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (Next-Generation Intelligence Analysis)

Κυβερνοασφάλεια και Φυσική Ασφάλεια σε περιβάλλοντα αυξημένης επικινδυνότητας (Cyber-Physical Security in Contested Environments)

Ασφάλεια Πληροφοριών & Ανθεκτικές Επικοινωνίες (Information Security & Resilient Communications)

Προηγμένες έρευνες και Αξιοποίηση Σημάτων Επικοινωνίας (Advanced Investigations & Signal Exploitation)

Τεχνολογίες Αιχμής με στόχο την υπεροχή στην ασφάλεια (Disruptive Technologies for Security Superiority)

Η διαδικασία περιλαμβάνει φάσεις υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση (mentorship) ειδικών και τελικής παρουσίασης, ενώ τον Ιούνιο θα βραβευτούν οι καλύτερες ιδέες.

Όπως αναφέρει το σάιτ της ΕΥΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Μαΐου 2026 στη σελίδα που μπορείτε να βρείτε εδώ, και έτσι να διεκδικήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό και ένα βραβείο στο «National Security Innovation Challenge».

Το «National Security Innovation Challenge» φιλοδοξεί παράλληλα να συμβάλει στη διαμόρφωση μια νέας κουλτούρας συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια για την επιτάχυνση του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, όπως είναι ο Μηχανισμός Ανίχνευσης Τεχνολογικών Λύσεων (Sci Tech Radar), το Δίκτυο Ταλέντων Τεχνολογίας (Tech talent network) και ο Κόμβος Καινοτομίας (Innovation Hub).