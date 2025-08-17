Η φωτιά στην Τουρκία «έπνιξε» με καπνό και καμένο αέρα όλο το Αιγαίο – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την έντονη μυρωδιά καμένου αλλά και του πυκνού καπνού που έχει σκεπάσει τον ουρανό στο Αιγαίο. Θοδωρής Κολυδάς και Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο πύρινο μέτωπο στη χώρα μας αλλά από τη φωτιά που καίει τις τελευταίες ημέρες την Τουρκία.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Χ (πρώην Twitter) ο Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί πως ο καπνός και η έντονη μυρωδιά που έχει φτάσει σε πολλές περιοχές του Αιγαίου αλλά και στην ανατολική Αττική προέρχεται από τη φωτιά στα Δαρδανέλια στην Τουρκία, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η ατμόσφαιρα της Ελλάδας.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα», έγραψε αρχικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα», συνέχισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ

Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι… pic.twitter.com/fegg7bGy6C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025

Παρόμοια ανάρτηση έκανε και ο Κώστας Λαγουβάρδος στα social media.

O μετεωρολόγος εξηγεί πως ο καπνός έχει φτάσει με τη μορφή τόξου έως νότια της Λήμνου, Σκύρο, Δυτικές Κυκλάδες και βόρεια της Κρήτης προς Κάσο και Κάρπαθο.

«Ο καπνός από τη φωτιά στην Τουρκία. Πρωινό Κυριακής 17 Αυγούστου 2025 και ο καπνός από τις πυρκαγιές της Τουρκία καλύπτει μεγάλο μέρος του Αιγαίου ακολουθώντας το δρόμο του μελτεμιού.

Είναι εντυπωσιακό ότι καπνός, παρασυρόμενος από άνεμο, έχει φτάσει με τη μορφή τόξου από την Τουρκία, νότια της Λήμνου, στη Σκύρο τις Δυτικές Κυκλάδες και στη συνέχεια βόρεια της Κρήτης προς Κάσο και Κάρπαθο», έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτηση.