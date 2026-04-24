Η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στον Πειραιά – Στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή της άφιξη στο λιμάνι

Η ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» έφτασε σήμερα (24/4/2026) για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πειραιά, τραβώντας τα βλέμματα των πολιτών με την επιβλητική της παρουσία. Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων σηματοδοτείται πλέον από την πρώτη ελληνική Belharra και από τα νέα προηγμένα και σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ο λόγος που η πρώτη ελληνική Belharra, η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά δεν είναι τυχαίος, αφού αύριο το πρωί (25/04/2026) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα την επισκεφτούν για να ανανεώσουν την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που υπεγράφη το 2021.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ήδη αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα σταθερότητας για τη Δύση στην ευρύτερη περιοχή. Η ενεργή συμμετοχή σε αποστολές, η παρουσία μέσων σε Σαουδική Αραβία, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η διαρκής επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχύουν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας.

Από την πλευρά της Γαλλίας, η στρατηγική επιλογή για ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής. Το Παρίσι βλέπει την Αθήνα όχι απλώς ως εταίρο, αλλά ως βασικό κρίκο σε μια αλυσίδα ασφάλειας που εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως τη Μέση Ανατολή.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται πλέον σε αγορές οπλικών συστημάτων, αλλά εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη σχέση που περιλαμβάνει επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή εκπαίδευση, βιομηχανική συνεργασία.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα έχει στην ατζέντα μια σειρά προτάσεων για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα και στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

Η παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν στην φρεγάτα «Κίμων» έχει λοιπόν τεράστιο συμβολισμό και ουσία που μπορεί να αποτυπωθεί εμπράκτως με στρατιωτικούς εξοπλισμούς και όχι μόνο.

