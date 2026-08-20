Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε εμετικό μήνυμα που της έστειλαν: «Να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι, καλά σου έκανε»

Έξι και πλέον χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αντιμετωπίζει σοβαρές σωματικές και λειτουργικές επιπτώσεις, παρά την εντυπωσιακή ψυχική δύναμη και το χαμόγελο που δείχνει δημόσια. Παρόλα αυτά, κάποιοι όχι μόνο δεν της συμπαραστέκονται αλλά δείχνουν ενοχλημένοι από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε ένα αισχρό μήνυμα που έλαβε στο Instagram. Επέλεξε να απαντήσει με ψυχραιμία. Ο αποστολέας «εύχεται» να επαναληφθεί η επίθεση με βιτριόλι όταν αποφυλακιστεί η δράστρια.

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Ο χρήστης ανέφερε: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να φέρει το συγκεκριμένο μήνυμα στο φως μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας μία από τις ακραίες επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος πίσω από την ανωνυμία ή την απόσταση που προσφέρουν τα social media.

«Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;» αναρωτιέται η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην επίμαχη ανάρτηση.

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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική ακτιβίστρια και σύμβολο ελπίδας, έχοντας καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη ζωή της. Έχοντας κλείσει τα 40 της χρόνια, εστιάζει στην προσωπική της εξέλιξη, στην εσωτερική της ειρήνη και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Υπενθυμίζεται πως με δική της προτροπή και πίεση, θεσπίστηκε ειδική νομοθετική διάταξη στην Ελλάδα, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να καλύπτει τα έξοδα αποκατάστασης για εγκαυματίες που έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών.