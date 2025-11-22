Ελλάδα

Η Ήπειρος «πνίγηκε» με πάνω από 400 χιλιοστά βροχής το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025

Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά
χάρτης
Χάρτης του meteo.gr/ ΕΑΑ με τον συνολικό υετό από 18-21/11/2025

Τα ορεινά της Ηπείρου θύμισαν εικόνες που συχνά βλέπουμε σε πιο ορεινές χώρες, αφού «βυθίστηκαν» από την τεράστια ποσότητα βροχής που έπεσε στις περιοχές.

Συγκεκριμένα πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου σύμφωνα με το meteo.gr. Όπως μάλιστα ανέφερε και σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, «τις τελευταίες ημέρες στην Ήπειρο έπεσε περισσότερο νερό από όσο πέφτει στο Λονδίνο το φθινόπωρο και τον χειμώνα μαζί».

Πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τεράστια συνολική ποσότητα βροχής, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετικό χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:

  • Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,
  • Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,
  • Κόνιτσα με 344 mm,
  • καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:

  • Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,
  • Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,
  • Πρέσπες με 159 mm,
  • Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

