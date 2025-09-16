Η κάρτα που δεν βγαίνει ποτέ από το πορτοφόλι μας κλείνει 25 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο

Aπό νωρίς το πρωί η γνωστή φασαρία μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά έτρεχαν πάνω – κάτω, ζητώντας το καθένα κάτι διαφορετικό. Ο ένας ήθελε τα αγαπημένα του δημητριακά που είχαν τελειώσει, η άλλη ήθελε το αγαπημένο της γιαούρτι που ξέχασα να αγοράσω την τελευταία φορά. Η επιλογή έμοιαζε μονόδρομος και έτσι ντυθήκαμε όλοι βιαστικά και ξεκινήσαμε για μία βόλτα στο πιο κοντινό σούπερ μάρκετ Μασούτης.

Μία μικρή καθημερινή ρουτίνα που για εμένα είναι κάτι περισσότερο από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Είναι μία μικρή απόδραση από τις συνεχόμενες δουλειές και το τρέξιμο, μία ευχάριστη διαδικασία που ακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια και η οποία συνοδεύεται, φυσικά, πάντα από τη mascard που δεν βγαίνει ποτέ από το πορτοφόλι μου.

Μπαίνοντας στο κατάστημα ένιωσα αμέσως αυτήν την αίσθηση οικειότητας και φιλοξενίας που νιώθω κάθε φορά. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που μοσχοβολούν, το ίδιο και το ψωμί που μόλις βγήκε από τον φούρνο, τα ράφια με τα προϊόντα που ξέρω ότι θα κάνουν τα καθημερινά μας γεύματα πολύ νοστιμότερο. Τα παιδιά έτρεξαν αμέσως μπροστά, με τραβούσαν από το χέρι για να διαλέξουμε μήλα. Τα άφησα να συμμετέχουν – για εμένα είναι σημαντικό να μαθαίνουν τι σημαίνει να διαλέγεις με προσοχή και αγάπη τα τρόφιμα που φέρνεις στο σπίτι σου.

Γεμίζοντας το καρότσι μας σκέφτηκα για άλλη μια φορά πόσο πολύτιμη είναι για την οικογένειά μας η mascard. Κάθε προϊόν που περνάει από το ταμείο δεν είναι απλώς μία ακόμα αγορά. Είναι πόντοι που προστίθενται, μικρές ανταμοιβές που συσσωρεύονται για να θυμίσουν ξανά πως η καθημερινότητα περιλαμβάνει κι εκείνες τις μικρές χαρές που κάνουν τη διαφορά. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που απέκτησα την κάρτα, πριν από χρόνια. Μόλις είχα ξεκινήσει τη δική μου οικογένεια. Η mascard ήταν για εμένα ένας τρόπος να νιώθω ότι η επιλογή μου ανταμείβεται, πως οι αγορές μου με επιβραβεύουν κάθε φορά.

Βέβαια σήμερα η αγαπημένη μου mascard έχει αλλάξει αρκετά. Έχει εξελιχθεί, για να κάνει τις αγορές μας ακόμα πιο εύκολες και απολαυστικές. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, κατέβασα στο κινητό μου το ολοκαίνουργιο, ανανεωμένο mascard app και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Τώρα μπορώ πια να βλέπω ανά πάσα στιγμή τους πόντους μου, να ενημερώνομαι για όλες τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, ενώ όσοι δεν έχουν ακόμα τη δική τους mascard μέσω του app μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους χωρίς κόπο. Μία άμεση, σύγχρονη εμπειρία αγορών, την οποία είχαμε οπωσδήποτε ανάγκη όλοι εμείς που τρέχουμε κάθε μέρα όλη μέρα για να τα προλάβουμε όλα .

Φυσικά, τώρα έχουμε έναν ακόμα λόγο να γιορτάζουμε μαζί με τη mascard τα 25α γενέθλιά της. Και ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από έναν μεγάλο διαγωνισμό στον οποίο όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε. Απλώς μπαίνοντας στο app, συνδεόμαστε με την κάρτα μας και μπαίνουμε κατευθείαν στην κλήρωση. Σκέφτηκα αμέσως πόσο ωραίο θα ήταν να βρεθώ ανάμεσα στους 25 τυχερούς που θα κερδίσουν δωροκάρτες Netflix αξίας 50 ευρώ. Με άλλα λόγια, οικογενειακές βραδιές στον καναπέ, ποπ κορν μέσα σε μεγάλα μπολ και ατέλειωτες ταινίες ή σειρές. Η ιδέα και μόνο με έκανε να χαμογελάσω.

Τα παιδιά, βέβαια, δεν έχουν ακόμα στο μυαλό τους τον διαγωνισμό για τις δωροκάρτες Netflix ή τους πόντους. Για εκείνα, η mascard είναι «η μαγική κάρτα της μαμάς» που πάντα μας δίνει κάτι παραπάνω: μια έκπτωση, μια προσφορά, ένα μικρό δώρο. Κι όσο εκείνα διάλεγαν τα αγαπημένα τους μπισκότα, εγώ σκεφτόμουν πόσο πιο εύκολη και ευχάριστη έχει γίνει η εμπειρία των αγορών με την πάροδο του χρόνου.

Όταν έφτασα στο ταμείο, έδωσα τη mascard σχεδόν μηχανικά. Είναι μια κίνηση που έχει γίνει δεύτερη φύση, όπως το να λέω «ευχαριστώ» κάθε φορά που τελειώνω τα ψώνια μου. Βλέποντας τους πόντους να προστίθενται, ένιωσα εκείνη τη μικρή χαρά που με συντροφεύει κάθε φορά.

Φεύγοντας από το κατάστημα, με τις τσάντες στα χέρια και τα παιδιά να γελάνε και να πειράζονται μεταξύ τους, κατάλαβα για άλλη μια φορά ότι τα ψώνια δεν χρειάζεται να είναι αγγαρεία. Είναι μια μικρή περιπέτεια, μια ευκαιρία να μοιραστούμε στιγμές, να γεμίσουμε το σπίτι μας με όλα όσα χρειαζόμαστε και να νιώσουμε ότι είμαστε μαζί μέσα σε όλο αυτό. Και η mascard είναι εκεί, μετά από 25 χρόνια, να δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτή την καθημερινή διαδρομή.