Η Κατερίνα Βρανά ανέβασε την πιο συγκινητική φωτογραφία από τα χιόνια στην Αθήνα

Σε μία ταράτσα, καλυμμένη με τα χιόνια που έφερε η κακοκαιρία “Μήδεια”, η Κατερίνα Βρανά φωτογραφήθηκε και μοιράστηκε την εικόνα με τους followers της στο Twitter.

Η γνωστή stand up comedian δέχθηκε χιλιάδες σχόλια από τους φαν της, που δεν έμεινα στο λευκό τοπίο, αλλά στο γεγονός ότι στεκόταν… όρθια.

Τον Απρίλιο του 2017, και ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στην Μαλαισία, η Κατερίνα Βρανά αρρώστησε βαριά και έφτασε ένα βήμα πριν από το θάνατο. Η περιπέτεια της αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ακόμα και τώρα προβλήματα στην κίνηση, στην ομιλία, στην όραση.

“Μπαίνω στο νοσοκομείο και οι δύο πρώτες υποθέσεις που γίνονται είναι πως έχω πάθει είτε δηλητηρίαση είτε σκωληκοειδίτιδα. Όταν με ανοίγουν, βλέπουν πολύ πύον, οπότε λένε «Είναι περιτονίτιδα». Κάνουν επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδίτη και δεν έχω περιτονίτιδα. Με καθαρίζουν, με ράβουν γρήγορα και ξεκινούν την τυπική 24ωρη παρακολούθηση χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι χειρότερο. Και πάλι καλά, γιατί εκείνο το βράδυ έπαθα σηπτικό σοκ και μ’ έβαλαν σε καταστολή, που είναι το τεχνητό κώμα, για να το αντιμετωπίσουν…”, έχει περιγράψει η ίδια σε συνεντεύξεις της.

Η Κατερίνα Βρανά, είχε επιστρέψει στη σκηνή με αναπηρικό καροτσάκι και σε αυτή τη φωτογραφία, ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε όρθια, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και το προφίλ της κατακλύστηκε από μηνύματα αγάπης που συγκίνησαν τη γνωστή stand up comedian, όπως παραδέχθηκε σε νέα ανάρτησή της.

“Χθες το βράδυ ανέβασα μία φωτογραφία που στεκόμουν στο χιόνι στην Αθήνα και αντί να θαυμάστε το χιόνι, όλοι με συγχαρήκατε που στεκόμουν. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι τώρα, κλάιω…”, έγραψε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα της στα αγγλικά.

I posted a pic last night of me standing in the snow in Athens as it’s a stupid amount of snowfall for Greece. Instead of marvelling at the snow, u all congratulated me on standing. Well, I hope you’re happy now, I’m crying.

Μαλάκες, με λυγίσατε.

Thank you. ❤️