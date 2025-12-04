Η «κηδεία της αγροτιάς»: Συμβολική πορεία με νεκροφόρες στο μπλόκο των Μαλγάρων

Οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών βρέθηκαν στο πλευρό των αγροτών στα Μάλγαρα που έφτασαν στο σημείο με νεκροφόρες.

Οι νεκροφόρες ξεκίνησαν για το μπλόκο των Μαλγάρων από τα νεκροταφεία Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ενώθηκαν με τους αγρότες εκφράζοντας την συμπαράστασή τους για τον αγώνα που δίνουν.

Η συμβολική αυτή κίνηση έγινε μετά από απόφαση του Σωματειου Λειτουργών Γραφειων Κηδειών Μακεδονιας.

Στα Μάλγαρα οι νεκροφόρες παρατάχθηκαν μπροστά στο μπλόκο για να συμπαρασταθούν στους αγρότες, να διαμαρτυρηθούν μαζί τους, αλλά και οι ίδιοι να αναδείξουν τα δικά τους προβλήματα.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

«Είναι συμπαράσταση στους αδελφούς μας αγρότες, σε ένα κλάδο που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά με τον ίδιο σκοπό, να αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα που διαιωνίζονται δεκαετίες. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει σκύψει ποτέ στα προβλήματα των λειτουργών κηδειών», δήλωσε ο πρόεδρος των Λειτουργών Κηδειών Κεντρικής Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας και ρυζοπαραγωγός Χρήστος Γκαντζάρας επεσήμανε: «Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή να αναφερθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Εχθές ήρθαν τα ταξί μαζί μας και τα ταξί και οι λαικατζήδες, σήμερα τα γραφεία τελετών, αύριο οι φορτηγατζήδες. Θα εμφανιστούν εδώ και όχι μόνο εδώ, σε όλα τα μπλόκα, κι έρχονται κι άλλα επαγγέλματα, οι ψαράδες, οι ντελιβεράδες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες».