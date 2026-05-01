Η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Με κλείδωνε στο σπίτι – Έβλεπε δαίμονες, δεν ήθελε να πάει σε γιατρό»

«Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι τον προσέχουν γιατί δεν έκαναν κάτι τόσα χρόνια να μη φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε η κατάσταση;»
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Για τη δύσκολη σχέση που έχει με τον πατέρα της μίλησε η κόρη του 89χρονου, ο οποίος την Τρίτη (28.4.26) άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, στέλνοντας στο νοσοκομείο 5 άτομα, και επανέλαβε πως ο ηλικιωμένος της έλεγε ότι έβλεπε δαίμονες. 

Η κόρη του 89χρονου που έσπειρε τον πανικό την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου, περιέγραψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 πως ο πατέρας της αρνούνταν να κάνει εξετάσεις παρά το γεγονός ότι ισχυριζόταν ότι έβλεπε δαίμονες…

Η ίδια περιέγραψε πως: «Το 1999 έμεινα μαζί του γιατί λέω εντάξει να του δώσω μια ευκαιρία τώρα που είμαι πιο μεγάλη να τον γνωρίσω σαν πατέρα. Αλλά ήταν μια κατάσταση πολύ αρρωστημένη. Δηλαδή με κλείδωνε στο σπίτι, μέχρι κάποια στιγμή που έπιασα μια δουλειά και σιγά σιγά έφυγα και πήγα και έμεινα μόνη».

 

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: “Έλα στην Πύλο για να πιούμε καφέ”. Και πάω και γυρίζει και μου λέει “εγώ ανακάλυψα ότι δεν είσαι κόρη μου” και ότι όταν έμαθα ότι ήρθες Ελλάδα πήγα στην Αθήνα και άλλαξα κλειδαριές στο σπίτι. “Γιατί;” τον ρώτησα, “Γιατί μπορεί να του βάλεις φωτιά” μου είπε» σημείωσε. 

Τόνισε πως: «Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι τον προσέχουν γιατί δεν έκαναν κάτι τόσα χρόνια να μη φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε η κατάσταση; Αν είχε πάρει κάποια αγωγή με φάρμακα και πρόσεχε θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και μια καλή ζωή μαζί του και μια καλή σχέση με εμένα».

«Οι δαίμονες έχουν γίνει πολλοί»

Σε άλλο σημείο η κόρη του 89χρονου: «Τελευταία φορά πια είδα ότι είχε προχωρήσει η κατάσταση γιατί ήρθε σπίτι και άρχισε τα τρελά: “και ξέρεις εγώ ήρθα να σου πω ότι οι δαίμονες έχουν γίνει και πιο πολλοί” και συγκεκριμένα γυρνάει και μου λέει: “Τους βλέπω και στο σπίτι σου τους δαίμονες”». 

«Αφού δεν ήθελε να πάει σε γιατρούς, δεν ήθελε να κάνει εξετάσεις, δεν ήθελε να κάνει κάτι, του λέω: “Ξέρεις κάτι; Εγώ έναν δαίμονα βλέπω στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και είσαι εσύ“» τόνισε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Δε με ενδιαφέρει. Δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία ενός ανθρώπου για ένα σπίτι και μια περιουσία. Πάρτα μαζί σου στον τάφο που θα πας. Εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι». 

