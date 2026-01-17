Η Κρήτη αποχαιρετά τον «Ψαρογιάννη» της – Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, το Ηράκλειο και ολόκληρη η Κρήτη αποχαιρετά τον «Ψαρογιάννη» της, τον σπουδαίο λαουτιέρη Γιάννη Ξυλούρη, ο οποίος έφυγε από την ζωή την ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πλούσια και πολύτιμη παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου συρρέουν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη, σε έναν αληθινό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επικήδειοι του αποχαιρετισμού συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους με τον πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, Γαλάτιο Μοσχονά, τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη και τον Κωστής Μουδάτσος να λένε το δικό τους «αντίο».

«Δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης, η μεγαλύτερη αρετή του. Έκανες το λαούτο συνομιλητή της λύρας. Η Κρήτη σε αποχαιρετά».

Οι μαθητές του αποχαιρέτησαν τον μεγάλο δάσκαλο τους με μαντολίνα και λαούτα, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του στα Ανώγεια, ενώ η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, οι δωρεές να δοθούν στο Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή.

Ο Γιάννης Ξυλούρης έγινε πανελληνίως γνωστός, ενώ η καλλιτεχνική του παρουσία ήταν έντονη με πολλές συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι ο καλλιτέχνης που κυριάρχησε στο λαούτο και έχει να παρουσιάσει μια μοναδική τεχνική, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε μια πληθώρα έξοχων εκτελέσεων, σε δεκάδες δίσκους, που έχουν τη σφραγίδα της τελειότητας