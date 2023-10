Τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στα νοσοκομεία με επικεφαλής την Λίλιαν Βιλδιρίδη αποφάσισε η κυβέρνηση.

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών, Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, ορίστηκε συντονίστρια κοινής ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα νοσοκομεία.

Την απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βασίλης Κικίλιας.

Αναλυτικότερα:

Επικεφαλής της ομάδας είναι η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Μέλη είναι οι:

Ηλίας Σαμαράς , προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπουργείου Υγείας.

, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπουργείου Υγείας. Κωνσταντίνος Γκογκόσης , προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας υπουργείου Υγείας.

, προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας υπουργείου Υγείας. Δέσποινα Σπηλιοπούλου , συνεργάτης υφυπουργού Υγείας.

, συνεργάτης υφυπουργού Υγείας. Σμηναγός Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη , επικεφαλής Υγειονομικής Τμήματος.

, επικεφαλής Υγειονομικής Τμήματος. Δημήτριος Αλεξανδρής , διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού.

, διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού. Ευσταθία Αθηναίου , τμηματάρχης Διεύθυνσης Σχεδιασμού.

, τμηματάρχης Διεύθυνσης Σχεδιασμού. Πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας , Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Αντιπύραρχος Νικόλαος Μπόρας, προϊστάμενος Προληπτικής Πυροπροστασίας ΑΠΣ.

Το έργο της ομάδας

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, έργο της ομάδας είναι η ανάπτυξη σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για τα νοσοκομεία της Επικράτειας, απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.

Η Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο του αντικειμένου της, δύναται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τους εποπτευόμενους από τα εν λόγω υπουργεία φορείς και με εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα – προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα κατατίθενται στους υπουργούς Υγείας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ποια είναι η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη

H Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη είναι Οικονομολόγος με εξειδίκευση στα θέματα πολιτικής, σχεδιασμού και χρηματοδότησης της Υγείας.

Απόφοιτη του London School of Economics and Political Science (BSc in Social Policy and Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc in Health Policy, Planning and Financing) από το London School of Economics and Political Science και το London School of Hygiene and Tropical Medicine, είναι υποψήφια διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Διευθύντρια και σύμβουλος του ιδιαίτερου γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασημίνας Γκάγκα, αλλά και σύμβουλος του πρώην υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη – Πηγή: Iatropedia.gr