Με μία τρυφερή ανάρτηση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ευχήθηκε στον γιο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά του.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια έφερε στον κόσμο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου κρατά τον Κωνσταντίνο ως παιδί στην αγκαλιά της.

Συνόδευσε, δε, τη φωτογραφία με την παρακάτω λεζάντα: «Χρόνια πολλά! Για πάντα το αγοράκι μου! Σ’αγαπώ πολύ πολύ! Happy birthday! Always my little boy».